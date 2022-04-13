Загроза звільненим територіям залишається, — Міноборони

Зберігається можливість відновлення агресії РФ у тих областях, де зараз відносно спокійно. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила у ефірі телемарафону.

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Вона закликала жителів, що евакуювалися, поки не повертатися.

"Сьогодні ключове завдання російських військ — це схід. Але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів України", — зазначила Маляр.

Заклики чиновників до жителів звільнених регіонів та Києва поки що утриматися від повернення додому заступниця міністра прокоментувала словами: "Це абсолютно резонні заклики".

Вона також наголосила, що є високий ризик застосування хімічної зброї з боку Росії.

"І незважаючи на те, що вони вже випустили по Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал. Тому на сьогодні є всі ризики. Поки триває війна, ризики є", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, що продовжується розмінування території Київської області та відновлення пошкоджених комунікацій. У Київській ОДА заявили, що мешканці звільнених від окупантів районів зможуть повернутися додому наприкінці травня.

При цьому у Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.