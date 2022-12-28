Указ Путина об упрощенном приобретении гражданства на оккупированных территориях дополняет перечень преступлений РФ, – МИД

Подписанный лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным указ об упрощенной процедуре приобретения российского гражданства гражданами Украины на временно оккупированных территориях ничтожен и не будет иметь никаких правовых последствий.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отмечают, что 26 декабря президент РФ подписал очередной никчемный указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины.

"На этот раз речь идет о гражданах Украины, проживающих на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, временно оккупированных в ходе полномасштабной агрессии России против нашего государства", - говорится в заявлении МИД.

Там отмечают, что Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа.

"Принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины, в результате российской агрессии оказавшихся в бесчеловечных условиях и лишенных фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима", - отмечают в МИД.

Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев.

"МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины, что грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, действующие нормы международного права и международные обязательства России", - отмечают в МИД.

В ведомстве добавляют, что последствия этого и других ничтожных нормативных актов РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН.

"Указ дополняет перечень преступлений в ходе вооруженной агрессии России, которые будут рассматриваться в рамках международного трибунала над руководством РФ", - подытожили в МИД.

Отметим, что в Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. Русские захватчики уже начали принудительный процесс получения детьми русского гражданства.