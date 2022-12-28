Указ Путіна про спрощене набуття громадянства на окупованих територіях доповнює перелік злочинів РФ, – МЗС

Підписаний лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним указ щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства громадянами України на тимчасово окупованих територіях є нікчемним і не матиме жодних правових наслідків.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначають, що 26 грудня президент РФ підписав черговий нікчемний указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України.

"Цього разу йдеться про громадян України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, тимчасово окупованих у ході повномасштабної агресії Росії проти нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.

Там наголошують, що Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу.

"Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму", - зазначають в МЗС.

Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців.

"МЗС України рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії", - зазначають в МЗС.

У відомстві додають, що наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів РФ щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН.

"Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - підсумували в МЗС.

Зазначимо, у Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Російські загарбники вже почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства.