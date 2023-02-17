Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу: названа дата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться в Брюсселе 21 февраля.

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Об этом сообщила прессслужба НАТО.

Встреча состоится утром в штаб-квартире НАТО. После этого в 12:45 запланирована их совместная пресс-конференция.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Европейский Союз через два года, а в НАТО после победы в войне с Россией.