Україна, ЄС і НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч: названо дату

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися у Брюсселі 21 лютого.

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Про це повідомила пресслужба НАТО.

Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована їхня спільна пресконференція.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі.

"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.