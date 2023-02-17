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Україна, ЄС і НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч: названо дату
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися у Брюсселі 21 лютого.
Про це повідомила пресслужба НАТО.
Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після того о 12:45 запланована їхня спільна пресконференція.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю задля захисту України та Європи", - додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.