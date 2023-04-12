Украина и США обсудили план контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали обновленный план контрнаступления Украины.

Об этом Блинкен написал в Twitter.

"Рад связаться с Дмитрием Кулебой сегодня утром, чтобы обсудить обновление возможностей контрнаступления и противовоздушной обороны Украины. Мы стремимся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также поддерживать успешное контрнаступление", - написал госсекретарь.

Кулеба отметил, что Блинкен подтвердил поддержку США и решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя.

"США остаются надежным партнером Украины, нацеленным на продвижение нашей победы и обеспечение справедливого мира", - написал Кулеба.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ против российских захватчиков может начаться уже летом. Он отметил, что официальный Киев не испытывает давления со стороны западных партнеров по поводу того, когда лучше начать активные военные операции.