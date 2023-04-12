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Україна та США обговорили план контрнаступу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і госсекретар США Ентоні Блінкен узгодили оновлений план контрнаступу України.
Про це Блінкен написав в Twitter.
"Приємно зв’язатися з Дмитром Кулебою сьогодні вранці, щоб обговорити оновлення можливостей контрнаступу та протиповітряної оборони України. Ми прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, а також підтримувати успішний контрнаступ", - написав госсекретар.
Кулеба зазначив, що Блінкен підтвердив підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"США залишаються надійним партнером України, який націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру", - написав Кулеба.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ ЗСУ проти російських загарбників може розпочатися вже влітку. Він зауважив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку західних партнерів щодо того, коли краще почати активні військові операції.