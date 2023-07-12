Украина и Швеция договорились о сотрудничестве в оборонных закупках и обмене секретной информацией

Украина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали два соглашения – о сотрудничестве в сфере оборонных закупок и об обмене и взаимной защите секретной информации.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации - залог успеха", - отметил он.

Комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных закупок, министр отметил, что этот документ "открывает большие возможности для Вооруженных Сил Украины и шведских компаний".

В Вильнюсе проходит двухдневный саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита уже провел ряд двусторонних встреч, на которых договорился о дополнительной военной помощи для ВСУ.

В частности, Зеленский после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом объявил о договоренности по поставкам в Украину дополнительных пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракет к ним от Германии.