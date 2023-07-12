Україна і Швеція домовилися про співпрацю в оборонних закупівлях та обмін секретною інформацією

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали дві угоди - про співпрацю у сфері оборонних закупівель та про обмін і взаємний захист секретної інформації.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації. Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації – запорука успіху", - зазначив він.

Коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері оборонних закупівель міністр зазначив, що цей документ "відкриває великі можливості для Збройних Сил України та шведських компаній".

У Вільнюсі проходить дводенний саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту провів вже низку двосторонніх зустрічей, на яких домовився про додаткову військову допомогу для ЗСУ.

Зокрема, Зеленський після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом оголосив про домовленість щодо поставок в Україну додаткових пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракет до них від Німеччини.