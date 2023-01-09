Украина осудила захват парламента Бразилии сторонниками Болсонару

Украина осуждает действия сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, накануне захвативших ряд зданий государственных органов в столице страны, протестуя против признания победы на президентских выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии. Демократические институты должны быть неприкосновенными. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке демократически избранному правительству Лулы", - заявил дипломат.

Напомним, что во втором туре президентских выборов, состоявшемся 30 октября 2022 года, Лула получил 50,9% голосов избирателей, обогнав Болсонару на 2,14 миллиона голосов.

Сторонники Болсонара, считающие результаты выборов нечестными из-за якобы манипулирования с электронным голосованием, после этого начали блокировать дороги по всей стране и устраивать беспорядки.

1 января произошла инаугурация Лулы, через неделю после которой, 8 января, толпа протестующих захватила и устроила погром в здании Национального конгресса, а также штурмовала здания Верховного суда и президентского офиса.

Впрочем, силовикам удалось прекратить массовые беспорядки, освободить правительственные здания и задержать сотни протестующих. На территории города Бразилиа объявлено чрезвычайное положение до конца января, а Верховный суд постановил, что армия должна снести все палаточные городки сторонников Болсонару в течение суток.