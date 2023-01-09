Україна засудила захоплення парламенту Бразилії прихильниками Болсонару

Україна засуджує дії прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, які напередодні захопили низку будівель державних органів у столиці країни, протестуючи проти визнання перемоги на президентських виборах Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії. Демократичні інституції повинні бути недоторканними. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду Лули", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що у другому турі президентських виборів, який пройшов 30 жовтня 2022 року, Лула отримав 50,9% голосів виборців, обігнавши Болсонару на 2,14 мільйона голосів.

Прихильники Болсонару, що вважають результати виборів нечесними через нібито маніпулювання з електронним голосуванням, після цього почали блокувати дороги по всій країні та влаштовувати заворушення.

1 січня відбулася інаугурація Лули, через тиждень після якої, 8 січня, натовп протестувальників захопив та влаштував погром у будівлі Національного конгресу, а також штурмував будівлі Верховного суду та президентського офісу.

Втім, силовикам вдалося приборкати масові заворушення, звільнити урядові будівлі та затримати сотні протестувальників. Наразі на території міста Бразиліа оголошено надзвичайний стан до кінця січня, а Верховний суд постановив, що армія має знести всі наметові містечка прихильників Болсонару протягом доби.