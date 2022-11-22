Украина подготовила новые санкции против 3000 россиян

Украина продолжает работу над усилением санкционного давления на государство-террориста. Очередной крупный пакет санкций, в который вошли лица из числа военного руководства РФ, предприятия и учреждения военно-промышленного комплекса и связанные или аффилированные с снабжением российского ВПК компании и физические лица, рекомендованы на рассмотрение СНБО.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по реализации государственной санкционной политики.

"Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой России – очень непростой кейс для изучения. Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным. Бойцам на фронте, которые захватывают вражескую технику и оружие, мы можем анализировать, идентифицируя производителей. Представителям разведывательного общества. Аналитикам наших силовых структур, органов исполнительной власти, секретариату КМУ и аппарату СНБО", – отметила министр экономики Украины Юлии Свириденко.

Она подчеркнула, что благодаря слаженному труду удалось установить более 3 000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства РФ, непосредственно причастных к убийствам украинцев.

Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны и вступления в действие решения СНБО президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Белоруссии и Украины.

Так, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 256 физических лиц – олигархов из списка Forbes и их окружения.

В частности, в списке фигурируют Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберг, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук и т.д.

Другим Указом Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 физлица и 1374 юрлиц. В частности, в списке дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова, известный как "кошелек путина", бизнесмен Сергей Ролдугин основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сын и т.д.