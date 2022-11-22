Україна підготувала нові санкції проти 3000 росіян

Україна продовжує роботу над посиленням санкційного тиску на державу-терориста. Черговий великий пакет санкцій, до якого ввійшли особи з числа військового керівництва РФ, підприємства та установи військово-промислового комплексу та пов’язані або афілійовані з постачанням російському ВПК компанії та фізичні особи, рекомендовано на розгляд РНБО.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики.

"Військово-промисловий комплекс в надто закритій Росії – дуже непростий кейс для вивчення. Зроблена велика робота, і я вдячна всім причетним. Бійцям на фронті, які захоплюють ворожу техніку та зброю, котру ми можемо аналізувати, ідентифікуючи виробників. Представникам розвідувального співтовариства. Аналітикам наших силових структур, органів виконавчої влади, секретаріату КМУ та апарату РНБО", - зазначила міністр економіки України Юлії Свириденко.

Вона підкреслила, що завдяки злагодженій праці вдалося встановити понад 3 000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва РФ, безпосередньо причетних до вбивств українців.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення Радою національної безпеки та оборони та введення в дію рішення РНБО президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав Укази про запровадження санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб – громадян росії, Білорусі та України.

Так, голова держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їх оточення. Зокрема, у списку фігурують Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук і т.д. Іншим Указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти 2251 фізособи та 1374 юросіб. Зокрема, у списку діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як "гаманець путіна" бізнесмен Сергій Ролдугін засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин та його син і т.д.