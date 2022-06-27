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Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке своих граждан, находящихся на территории РФ
Киев обратился к властям Швейцарии с просьбой предоставлять консульскую поддержку украинцам в Российской Федерации, учитывая сравнительный нейтралитет Швейцарии.
Об этом сообщил президента Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью изданию La Liberte.
"Швейцария предложила свои услуги как Украине, так и России. Сейчас Украина просит нас о поддержке, в частности консульской, своих граждан в РФ. Мы ведем обсуждение с российским властями, потому что необходимо, чтобы свое согласие дали три стороны", — заявил Кассис.
Для пример он напомнил, что подобные услуги Швейцария предоставляет США и Ирану.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Кассис объяснил, что впервые за много лет встал вопрос о целесообразности нейтрального статуса Швейцарии, потому что РФ нарушила международное право и главные принципы и ценности его страны. По этому причине Федеральный совет Швейцарии в апреле решил присоединиться к пакету санкций, который принял Европейский Союз в отношении России и Беларуси.
Вскоре Швейцария вслед за ЕС ввела эмбарго на российскую нефть.