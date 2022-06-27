Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку своїх громадян, які перебувають на території РФ

Київ звернувся до влади Швейцарії з проханням надавати консульську підтримку українцям у Російській Федерації з огляду на те, що Швейцарія є відносно нейтральною країною.

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Про це повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіса в інтерв'ю виданню La Liberte.

"Швейцарія запропонувала свої послуги як Україні, так і Росії. Зараз Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у РФ. Ми ведемо переговори з російською владою, тому що необхідно, щоб свою згоду дали три сторони", - заявив Кассіс .

Для прикладу він нагадав, що подібні послуги Швейцарія надає США та Ірану.

Крім того, Кассіс пояснив, що вперше за багато років постало питання про доцільність нейтрального статусу Швейцарії, тому що РФ порушила міжнародне право та головні принципи та цінності його країни. З цієї причини Федеральна рада Швейцарії у квітні вирішила приєднатися до пакету санкцій, який ухвалив Європейський Союз щодо Росії та Білорусі.

Невдовзі Швейцарія слідом за ЄС ввела ембарго на російську нафту.