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Украина ратифицировала три соглашения с ЕС в сфере экономики: что они предусматривают
Верховная Рада во время заседания 29 июня ратифицировала три соглашения между Украиной и Евросоюзом, касающиеся экономики.
Об этом сообщил нардеп от фрукции "Голос" Ярослав Железняк.
260 голосами парламент поддержал законопроект №0207 о соглашении между Украиной и ЕС по участию Украины в программе "Единый рынок".
Соглашением установлено, что Украина участвует как ассоциированная страна и присоединяется к компонентам программы, предусматривающей поддержку малого и среднего бизнеса. Участие Украины в программе предполагает уплату финансового взноса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За законопроект №0198 о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в программе для сотрудничества в таможенной сфере проголосовали 264 нардпа .
Украина примет участие в программе "Таможня" как ассоциированная страна и внесет свой вклад в ее части, а именно:
- встречи и подобные специальные мероприятия;
- структурированное сотрудничество на основе проектов (например, совместная разработка ИТ-группой государств-членов);
- меры по укреплению потенциала ИТ, в частности, разработка и эксплуатация европейских электронных систем;
- повышение квалификации специалистов и другие мероприятия по развитию потенциала, включая обучение и обмен передовым опытом;
- меры поддержки, в частности исследования, инновационная деятельность и т.д.
Участие страны в программе предполагает уплату финансового взноса.
Ратификацию соглашения между Украиной и ЕС по участию Украины в программе для сотрудничества в области налогообложения Fiscalis, предусматривающей законопроект №0203, поддержали 265 депутатов.
Украина примет участие в следующих мероприятиях:
- встречах в рамках Fiscalis;
- структурированному сотрудничеству на основе проектов;
- повышении квалификации специалистов и других мерах по развитию потенциала.
Такие мероприятия будут включать: исследования, инновационную деятельность, в частности, подтверждение концепций, пилотные проекты, инициативы по созданию прототипов и т.д.
При наличии соответствующих правовых требований, Украина будет участвовать в деятельности по развитию IT-потенциала , в том числе разработке и эксплуатации европейских электронных систем.
Присоединение к Fiscalis предусматривает уплату финансового взноса:
- в 2023 году – 290 267 евро (11 363,52 тыс грн)
- в 2024 году – 297 530 евро (11 647,85 тыс грн);
- в 2025 году – 304 969 евро (11 939,08 тыс грн);
- в 2026 году – 312 585 евро (12 237,23 тыс грн);
- в 2027 году – 320 065 евро (12 530,06 тыс грн).