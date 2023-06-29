Украина ратифицировала три соглашения с ЕС в сфере экономики: что они предусматривают

Верховная Рада во время заседания 29 июня ратифицировала три соглашения между Украиной и Евросоюзом, касающиеся экономики.

Об этом сообщил нардеп от фрукции "Голос" Ярослав Железняк.

260 голосами парламент поддержал законопроект №0207 о соглашении между Украиной и ЕС по участию Украины в программе "Единый рынок".

Соглашением установлено, что Украина участвует как ассоциированная страна и присоединяется к компонентам программы, предусматривающей поддержку малого и среднего бизнеса. Участие Украины в программе предполагает уплату финансового взноса.

За законопроект №0198 о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в программе для сотрудничества в таможенной сфере проголосовали 264 нардпа .

Украина примет участие в программе "Таможня" как ассоциированная страна и внесет свой вклад в ее части, а именно:

встречи и подобные специальные мероприятия;

структурированное сотрудничество на основе проектов (например, совместная разработка ИТ-группой государств-членов);

меры по укреплению потенциала ИТ, в частности, разработка и эксплуатация европейских электронных систем;

повышение квалификации специалистов и другие мероприятия по развитию потенциала, включая обучение и обмен передовым опытом;

меры поддержки, в частности исследования, инновационная деятельность и т.д.

Участие страны в программе предполагает уплату финансового взноса.

Ратификацию соглашения между Украиной и ЕС по участию Украины в программе для сотрудничества в области налогообложения Fiscalis, предусматривающей законопроект №0203, поддержали 265 депутатов.

Украина примет участие в следующих мероприятиях:

встречах в рамках Fiscalis;

структурированному сотрудничеству на основе проектов;

повышении квалификации специалистов и других мерах по развитию потенциала.

Такие мероприятия будут включать: исследования, инновационную деятельность, в частности, подтверждение концепций, пилотные проекты, инициативы по созданию прототипов и т.д.

При наличии соответствующих правовых требований, Украина будет участвовать в деятельности по развитию IT-потенциала , в том числе разработке и эксплуатации европейских электронных систем.

Присоединение к Fiscalis предусматривает уплату финансового взноса: