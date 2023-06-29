Україна ратифікувала три угоди з ЄС у сфері економіки: що вони передбачають

Верховна Рада під час засідання 29 червня ратифікувала три угоди між Україною та Євросоюзом, які стосуються економіки.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

260 голосами парламент підтримав законопроєкт №0207 про угоду між Україною та ЄС щодо участі України в програмі "Єдиний ринок".

Угодою встановлено, що Україна бере участь як асоційована країна та приєднується до компонентів програми, яка передбачає підтримку малого та середнього бізнесу. Участь України у програмі передбачає сплату фінансового внеску.

За законопроєкт №0198 про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про участь України в програмі для співробітництва в митній сфері проголосували 264 нардпів.

Україна візьме участь у програмі "Митниця" як асоційована країна та зробить свій внесок щодо її частин, а саме до:

зустрічей та спеціальних заходів;

структурованої співпраці на основі проєктів (наприклад спільна розробка ІТ-групою держав-членів);

заходів щодо зміцнення потенціалу ІТ (розробка та експлуатація європейських електронних систем тощо);

підвищення кваліфікації фахівців та інші заходи щодо розвитку потенціалу, включаючи навчання та обмін передовим досвідом;

заходів підтримки (дослідження, інноваційна діяльність тощо).

Участь країни в програмі передбачає сплату фінансового внеску.

Ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі у для співробітництва в галузі оподаткування Fiscalis, що передбачає законопроєкт №0203, підтримали 265 депутатів.

Україна братиме участь у таких заходах:

зустрічах в рамках Fiscalis;

структурованій співпраці на основі проєктів;

підвищенні кваліфікації фахівців та інших заходах щодо розвитку потенціалу.

Такі заходи включатимуть: дослідження, інноваційну діяльність, зокрема підтвердження концепцій, пілотні проекти, ініціативи щодо створення прототипів тощо.

За умови наявності відповідних правових вимог, Україна братиме участь у діяльності з розбудови IT-потенціалу , зокрема розробці та експлуатації європейських електронних систем.

Приєднання до Fiscalis передбачає сплату фінансового внеску: