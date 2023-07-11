"Украина сделает НАТО сильнее": Зеленский выступил на главной площади Вильнюса (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой побывал на митинге по поддержке вступления Украины в НАТО в столице Литвы. Глава государства выступил перед сотнями людей, собравшихся на главной площади Вильнюса.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти… pic.twitter.com/C2ZLIusK6R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Он поблагодарил Литву за военную поддержку и помощь украинским беженцам. Президент подчеркнул, что приехал в Вильнюс с верой в "сильное не сомневающееся НАТО, не теряющее время и не оглядывающееся на любого агрессора".

"Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы все заслуживаем, которых ждет каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это слишком большое желание? НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее", - сказал гарант.

Зеленский настаивает, что НАТО должна быть более решительной и пригласить Украину в альянс, даже если процесс вступления может начаться только после войны.

Here in Vilnius 🇱🇹, we see the progress of Europe. People here know what security is and how to achieve it. And they know that security means being together with Ukraine 🇺🇦.



I am grateful to you, Vilnius, and to all Lithuanian cities and communities for every call in support of… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

В то же время, по итогам первого дня саммита члены НАТО решили лишь отменить ПДЧ для Украины. Сроки вступления в альянсе не могут назвать. Комментируя заявление Зеленского о том, что такая позиция абсурдна, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "НАТО никогда не давала более сильных обещаний, чем сейчас".