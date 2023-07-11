"Україна зробить НАТО сильнішим": Зеленський виступив на головній площі Вільнюса

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побував на мітингу з підтримки вступу України до НАТО в столиці Литви. Голова держави виступив перед сотнями людей, які зібралися на головній площі Вільнюса.

Про це він повідомив в своїх соціальних мережах.

Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти… pic.twitter.com/C2ZLIusK6R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Він подякував Литві за військову підтримку та допомогу українським біженцям. Президент підкреслив, що приїхав до Вільнюса з вірою в "сильне НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не оглядається на будь-якого агресора".

"Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю в рішеннях, яких усі ми заслуговуємо, яких чекає кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це надто велике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим", — сказав гарант.

Зеленський наполягає, що НАТО має бути більш рішучим та запросити Україну до альянсу, навіть якщо процес вступу може розпочатися тільки після завершення війни.

Here in Vilnius 🇱🇹, we see the progress of Europe. People here know what security is and how to achieve it. And they know that security means being together with Ukraine 🇺🇦.



I am grateful to you, Vilnius, and to all Lithuanian cities and communities for every call in support of… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Водночас за підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".