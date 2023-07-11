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"Україна зробить НАТО сильнішим": Зеленський виступив на головній площі Вільнюса
Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побував на мітингу з підтримки вступу України до НАТО в столиці Литви. Голова держави виступив перед сотнями людей, які зібралися на головній площі Вільнюса.
Про це він повідомив в своїх соціальних мережах.
Він подякував Литві за військову підтримку та допомогу українським біженцям. Президент підкреслив, що приїхав до Вільнюса з вірою в "сильне НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не оглядається на будь-якого агресора".
"Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю в рішеннях, яких усі ми заслуговуємо, яких чекає кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це надто велике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим", — сказав гарант.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зеленський наполягає, що НАТО має бути більш рішучим та запросити Україну до альянсу, навіть якщо процес вступу може розпочатися тільки після завершення війни.
Водночас за підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".