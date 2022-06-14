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Украина вернется к переговорам, если РФ готова положить конец войне, - Зеленский
Зеленский заявил, что нет времени на бесполезные разговоры.
Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но при условии, что противник действительно захочет положить конец войне.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию ZDF.
"Мы точно знаем, что делаем, подчеркиваю, у нас нет сомнений, мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне. У меня нет времени на разговоры, которые не работают", - заявил Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На вопрос, рассматривает ли он возможность передачи территории Украины, чтобы наступил мир, Зеленский ответил: "Мы на своей земле, это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей, так оно и есть, но мы потеряем все, если проиграем России в этой войне", - сказал президент.
Напомним, что в ЕС заявили о необходимости переговоров с Россией