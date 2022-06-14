Україна повернеться до переговорів, якщо РФ готова покласти кінець війні, - Зеленський

Зеленський заявив, що немає часу на марні розмови.

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Україна готова сісти за стіл переговорів із Росією, але за умови, що противник справді захоче покласти кінець війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню ZDF .

"Ми точно знаємо, що робимо, наголошую, у нас немає сумнівів, ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні. У мене немає часу на розмови, які не працюють ", - Заявив Зеленський.

На питання, чи розглядає він можливість передачі території України, щоб настав мир, Зеленський відповів: "Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей, так воно і є, але ми втратимо все, якщо програємо Росії у цій війні", - сказав президент.

Нагадаємо, що в ЄС заявили про необхідність переговорів із Росією