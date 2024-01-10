Украина вошла в ТОП-20 сильнейших армий мира, - Global Firepower

Украинская армия оказалась на 18 строчке в рейтинге мощнейших армий мира, потеряв 3 позиции по сравнению с 2023 годом.

Об этом свидетельствуют данные международной компании Global Firepower, проведшей исследования огневой мощи 145 стран.

В рейтинге лучших армий мира Украина оказалась между Израилем (17-е место) и Германией (19-е место). Индекс мощности – 0,2598. Отметим, что чем меньше – тем лучше (показатель 0,0000 считается идеальным).

Иллюстрация: Global Firepower

В пятерку лучших армий мира, исходя из рейтинга, вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея.

Эксперты, составлявшие рейтинг, подчеркнули, что военная мощь Украины подкрепляется финансовой и материальной поддержкой со стороны западных союзников, в том числе США.

Напомним, Международная организация Global Firepower уже 19 лет оценивает вооруженные силы 145 стран. В 2022 году Украина занимала 22 место рейтинга, тогда как в 2023 – поднялась на 15-е.

Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.

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