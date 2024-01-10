Україна увійшла в ТОП-20 найсильніших армій світу, - Global Firepower

Українська армія опинилась на 18 рядку у рейтингу найпотужніших армій світу, втративши 3 позиції у порівнянні з 2023 роком.

Про це свідчать дані міжнародної компанії Global Firepower, яка провела дослідження вогневої міці 145 країн.

У рейтингу кращих армій світу Україна опинилась між Ізраїлем (17 місце) та Німеччиною (19 місце). Індекс потужності – 0,2598. Зазначимо, що чим менше – тим краще (показник 0,0000 вважається ідеальним).

Ілюстрація: Global Firepower

В п'ятірку кращих армій світу згідно з рейтингом увійшли США, Росія, Китай, Індія та Південна Корея.

Експерти, які складали рейтинг, підкреслили, що військова міць України підкріплюється фінансовою та матеріальною підтримкою зі сторони західних союзників, зокрема США.

Нагадаємо, Міжнародна організація Global Firepower вже 19 років поспіль оцінює збройні сили 145 країн. У 2022 році Україна займала 22 місце рейтингу, тоді як у 2023 - піднялася на 15-те.

Для складання рейтингу глобальної вогневої міці аналітики використовують понад 60 окремих факторів з різних категорій, зокрема – кількість військових підрозділів, фінансовий стан, географію та логістичні можливості.

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