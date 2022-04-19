У глобальних рейтингах українська армія давно заслуговує бути вищою за російську - Зеленський

Президент України наголосив, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як найбільш варварську та нелюдську армію світу.

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У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз на території держави та у прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина російської армії. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати проти України.

"Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яка вважалася другою або третьою за силою. І те, як міцно тримаються наші ЗСУ, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вищою за російську", - переконаний він.

Зеленський додав, що російська армія у цій війні запам'ятається і назавжди впише себе у світову історію як найбільш варварську та нелюдську армію світу.

Він закликав західних партнерів допомогти з озброєнням, щоб зупинити російську агресію проти України.

"Якби Україна отримала доступ до всієї тієї зброї, яка потребує, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми вже завершили б цю війну", - заявив він.

Нагадаємо, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 19 квітня під час відеоконференції країн-членів Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу заявив, що Україні поставлять додаткове артилерійське озброєння.