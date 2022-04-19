В глобальных рейтингах украинская армия давно заслуживает быть выше российской - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира.

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В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на территории государства и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть российской армии. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать против Украины.

"Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощи. И то, как крепко держатся наши ВСУ, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской", - убежден он.

Зеленский добавил, что российская армия в этой войне запомнится и навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира.

Он призвал западных партнеров помочь с вооружением, чтобы остановить российскую агрессию против Украины.

"Если бы Украина получила доступ ко всему тому оружию, которое нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну", - заявил он.

Напомним, что британский премьер-министр Борис Джонсон 19 апреля во время видео-конференции стран-членов Североатлантического альянса и Европейского Союза заявил, что Украине поставят дополнительное артиллерийское вооружение.