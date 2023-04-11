Украина хочет передать России Яна Таксюра и ряд других ее граждан, но та отказывается - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что российская сторона уже два месяца отказывается согласовывать передачу ей со стороны Украины ряда лиц, в частности, подозреваемого в государственной измене писателя и поэта Яна Таксюра, которых последняя предлагает отдать по обмену как граждан РФ. Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале.

"Россия демонстрирует, как "ценит" и "беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не заботится о том, чтобы вернуть на территорию РФ своих граждан. Поскольку в течение двух месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан", - написал он.

По мнению Лубинца, Россия решила их судьбу самостоятельно, демонстрируя, что "собственные граждане ей неинтересны" и она не стремится вернуть их домой. Он также обратился к родителям и родственникам граждан РФ, которые находятся в Украине с призывом обращаться к нему.

"Вот несколько фамилий людей, которых не ждут в своей стране: Будка Игорь Алексеевич, Елетин Денис Александрович, Олейников Александр Алексеевич и Таксюр Яков Ильич... Мы работаем над тем, чтобы граждане возвращались на территорию своей страны, поэтому по вашему запросу будем работать над возвращением ваших родных на территорию России!" - заявил омбудсмен.

Обращаться, по его словам, следует по адресу: Киев, 01008, Институтская улица, 21/8; по электронной почте [email protected]; или на телефонную горячую линию 0800501720.

Отметим, что Таксюр, который, в частности, является активным сторонником Украинской православной церкви и критиком Православной церкви Украины, известен, в частности, как автор пародийного стихотворения "Отак подивишся здаля на москаля - і ніби справді він людина..."

Известно, что 10 марта 2022 года он был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в госизмене и арестован. В августе ему разрешили выйти из-под ареста под залог, который и был внесен. В настоящее время, судя по решениям Шевченковского районного суда Киева, он находится на свободе под личным обязательством до 5 июня. Однако по сути его дело еще не рассматривалось.