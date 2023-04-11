Україна хоче передати Росії Яна Таксюра та низку інших її громадян, але та відмовляється - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що російська сторона вже два місяці відмовляється погоджувати передачу їй з боку України низки осіб, зокрема підозрюваного у державній зраді письменника та поета Яна Таксюра, яких остання пропонує віддати за обміном як громадян РФ. Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Росія демонструє, як "цінує" та "турбується" про колаборантів з тимчасово окупованих територій України, однак зовсім не дбає про те, щоб повернути на територію РФ своїх громадян. Адже впродовж двох місяців російська сторона не погоджується на повернення запропонованих Києвом для обміну російських громадян", - написав він.

На думку Лубінця, Росія вирішила їхню долю самостійно, демонструючи, що "власні громадяни їй нецікаві" і вона не прагне їх повернути додому. Він також звернувся до батьків та родичів громадян РФ, які перебувають в Україні з закликом звертатися до нього.

"Ось кілька прізвищ людей, яких не чекають у своїй країні: Будка Ігор Олексійович, Єлетін Денис Олександрович, Олійников Олександр Олексійович та Таксюр Яков Ілліч... Ми працюємо над тим, аби громадяни поверталися на територію своєї країни, тож за вашим запитом працюватимемо над поверненням ваших рідних на територію Росії!" - заявив омбудсмен.

Звертатися, за його словами, слід за адресою: Київ, 01008, вулиця Інститутська, 21/8; на електронну пошту [email protected]; або на телефонну гарячу лінію 0800501720.

Зазначимо, що Таксюр, який, зокрема, є активним прихильником Української православної церкви та критиком Православної церкви України, відомий, зокрема, як автор пародійного вірша "Отак подивишся здаля на москаля - і ніби справді він людина..."

Відомо, що 10 березня 2022 року він був затриманий Службою безпеки України за підозрою в держзраді та заарештований. В серпні йому дозволили вийти з-під арешту під заставу, яку й було внесено. Наразі, судячи з рішень Шевченківського районного суду Києва, він знаходиться на свободі під особистим зобов'язанням до 5 червня. Втім, по суті його справа ще не розглядалася.