Украине отказали в проведении "Экспо-2030": какие страны стали официальными кандидатами

Заявка Украины на проведение Всемирной выставки 2030 года в Одессе рассматриваться не будет. Как говорится в сообщении Международного бюро выставок (BIE), 20 июня в ходе 172-й генеральной ассамблеи организации были утверждены три кандидата на проведение мероприятия, среди которых ее нет.

"На выборах в ноябре 2023 года будут рассматриваться три кандидатуры на участие во Всемирной выставке Expo 2030: Республика Корея (Пусан), Италия (Рим) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд)", - говорится в нем.

Именно эти три заявки исполнительный комитет BIE признал жизнеспособными и соответствующими правилам организации после проведения соответствующего исследования в марте-апреле этого года.

"Каждая миссия по исследованию оценивала мотивы, стоящие за кандидатом на проведение выставки, привлекательность предлагаемой темы выставки, предложенное место и его запланированное дальнейшее использование после выставки, местную и национальную поддержку проекта, ожидаемое участие и план финансовой осуществимости", - отмечается в сообщении.

В ноябре же в ходе следующей, 173-й генеральной ассамблеи BIE страны-члены изберут страну-хозяйку выставки в 2030 году путем тайного голосования по принципу "одна страна - один голос".

Так, Южная Корея выдвигает кандидатуру на Всемирную выставку в городе Пусан с 1 мая по 31 октября 2030 года под темой "Трансформация нашего мира, движение к лучшему будущему".

Италия предлагает провести выставку в Риме с 1 мая по 31 октября 2030 года под темой "Люди и территории: возрождение, инклюзия и инновации". В свою очередь, Саудовская Аравия хочет провести мероприятие с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года под лозунгом "Эра перемен: вместе для дальновидного завтра".

Последняя Всемирная выставка прошла в октябре 2021 - марте 2022 года под темой "Объединение умов, создание будущего" в Дубае (ОАЭ) и имела более 24 миллионов посещений. Она должна была пройти еще годом ранее, но была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Следующая выставка состоится в Осаке (Япония) с 13 апреля по 13 октября 2025 года под слоганом "Создание общества будущего для нашей жизни".

Напомним, что координационный комитет по подготовке и участию Украины в отборе страны проведения Expo 2030 под руководством министра экономики Юлии Свириденко был создан Кабинетом министров 23 августа 2022 года, а 7 сентября Украина уже подала регистрационное досье в МБВ.

29 ноября президент Владимир Зеленский представил Украину и город-кандидата Одессу для проведения Expo в 2030 году на 171-й генеральной ассамблее МБВ в Париже. Отметим, что пятой страной, предлагавшей себя как место проведения "Экспо-2030", была Россия, однако после начала полномасштабной войны против Украины она отозвала свою заявку.