Україні відмовили у проведенні "Експо-2030": які країни стали офіційними кандидатами

Заявка України на проведення Всесвітньої виставки 2030 року в Одесі розглядатися не буде. Як ідеться в повідомленні Міжнародного бюро виставок (BIE), 20 червня під час 172-ї генеральної асамблеї організації було затверджено три кандидати на проведення заходу, серед яких її немає.

"На виборах у листопаді 2023 року розглядатимуться три кандидатури на участь у Всесвітній виставці Expo 2030: Республіка Корея (Пусан), Італія (Рим) та Саудівська Аравія (Ер-Ріяд)", - йдеться в ньому.

Саме ці три заявки виконавчий комітет BIE визнав життєздатними та такими, що відповіають правилам організації, після проведення відповідного дослідження в березні-квітні цього року.

"Кожна місія з дослідження оцінювала мотиви, що стоять за кандидатом на проведення виставки, привабливість запропонованої теми виставки, запропоноване місце та його заплановане подальше використання після виставки, місцева та національна підтримка проекту, очікувана участь та план фінансової здійсненності", - зазначається в повідомленні.

У листопаді ж під час наступної, 173-ї генеральної асамблеї BIE країни-члени оберуть країну-господарку виставки 2030 року шляхом таємного голосування за принципом "одна країна — один голос".

Так, Південня Корея висуває кандидатуру на Всесвітню виставку в місті Пусан з 1 травня по 31 жовтня 2030 року під темою "Перетворення нашого світу, рух до кращого майбутнього".

Італія пропонує провести виставку в Римі з 1 травня по 31 жовтня 2030 року під темою "Люди та території: відродження, інклюзія та інновації". В свою чергу, Саудівська Аравія хоче провести захід з 1 жовтня 2030 року по 31 березня 2031 року під гаслом "Ера змін: разом для далекоглядного завтра".

Остання Всесвітня виставка, відбулася в жовтні 2021 - березні 2022 року під темою "Об’єднання розумів, створення майбутнього" в Дубаї (ОАЕ) та мала понад 24 мільйони відвідувань. Вона мала пройти ще за рік до того, але була перенесена через пандемію коронавірусної інфекції. Наступна ж виставка відбудеться в Осаці (Японія) з 13 квітня по 13 жовтня 2025 року під слоганом "Створення суспільства майбутнього для нашого життя".

Нагадаємо, що координаційний комітет із підготовки та участі України у відборі країни проведення Expo 2030 під керівництвом міністра економіки Юлії Свириденко було створено Кабінетом міністрів 23 серпня 2022 року, а 7 вересня Україна вже подала реєстраційне досьє до МБВ.

29 листопада президент Володимир Зеленський презентував Україну та місто-кандидата Одесу для проведення Expo у 2030 році на 171-й генеральній асамблеї МБВ у Парижі. Зазначимо, що п'ятою країною, що пропонувала себе як місце проведення "Експо-2030", була Росія, але після початку повномасштабної війни проти України вона відкликала свою заявку.