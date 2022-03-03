Украинские пограничники совместно с подразделениями ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – Данилов

Пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине", - сообщил Данилов.

Вторая хорошая новость – российские власти ускоренно приближаются к ряду подсудимых Гаагского трибунала.

"С каждым выстрелом и приказом, ряд подсудимых увеличивается, количество растет, а сроки наказания продлеваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, выстоявший во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. И столь трагических иллюстраций в томах обвинений, к сожалению, будет не одна страница", - отметил Данилов.

Он отметил, что в течение суток русским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

"Руководство Белоруссии все больше фиксируется как руководство государства-террориста. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных русских обстрелов жилых кварталов больших городов.

Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами.

Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем ​​все более мотивированы.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.