Українські прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області – Данілов

Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою разом із підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", — повідомив Данілов.

Друга хороша новина – російська влада прискорено наближається до низки підсудних Гаазького трибуналу.

"З кожним пострілом і наказом, низка підсудних збільшується, кількість зростає, а терміни покарання продовжуються. Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані про злочини РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу "Україна проти Росії" служитиме собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році потрапив російський снаряд, і Бабин Яр, який зазнав удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка", — зазначив Данілов.

Він зазначив, що протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

"Керівництво Білорусі все більше фіксується як керівництво держави-терориста. Білоруська територія, а за деякими даними, та її Збройні сили, використовуються у війні з Україною", — зазначив Данілов.

Він наголосив, що Кремль пішов на зміну тактиці, розпочавши масовані обстріли житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема, із використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст.

Найгарячіший напрямок доби – одеський. Але й тут, як і по всій Україні, на окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами.

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В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.