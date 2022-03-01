Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі, якщо буде ухвалено рішення - Данілов

Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі, якщо головнокомандувачем Володимиром Зеленським буде ухвалено відповідне рішення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є сьогодні на території нашої країни. За потребою, якщо буде ухвалено рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде ухвалено", - заявив він в ефірі телемарафону українських каналів.

На уточнююче питання, чи завдасть Україна превентивного удару по Білорусі у разі прийняття президентом України, верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським рішення, Данілов відповів: "Звичайно".

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!"

Також президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Білорусі та розповів, як Росія напала на Україну, у тому числі з території РБ. Тепер із цієї країни запускають ракети по Україні.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю саму важливу інформацію про те, що відбувається.