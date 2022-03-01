Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если будет принято решение - Данилов

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если главнокомандующим Владимиром Зеленским будет принято соответствующее решение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, которые есть сегодня на территории нашей страны. При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - заявил он в эфире телемарафона украинских каналов.

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси, в случае принятия президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским решения, Данилов ответил: "Естественно".

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"

Также президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Россия напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же из этой страны запускают ракеты по Украине.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.