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Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если будет принято решение - Данилов

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если будет принято решение
Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если будет принято решение

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, если главнокомандующим Владимиром Зеленским будет принято соответствующее решение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, которые есть сегодня на территории нашей страны. При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - заявил он в эфире телемарафона украинских каналов. 

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси, в случае принятия президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским решения, Данилов ответил: "Естественно".

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"

Также президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Беларуси и рассказал, как Россия напала на Украину, в том числе с территории РБ. Теперь же из этой страны запускают ракеты по Украине.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько