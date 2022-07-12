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Украинские разведчики освободили пятерых украинцев, находившихся в плену у российских оккупантов
Среди освобожденных военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из них имеет серьезное боевое ранение.
Главное Управление разведки разгромило тюрьму оккупантов на временно оккупированных территориях Херсонской области и вывело на свободную территорию ее узников.
Об этом сообщили ГУР МО.
Так, в ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, находившихся в плену у российских оккупантов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
В настоящее время все освобожденные находятся на попечении украинской власти и получают необходимое лечение.
Напомним, что Зеленский поставил задачу освободить всю Украину.