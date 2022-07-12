Українські розвідники звільнили п'ятьох українців, які перебували в полоні у російських окупантів

Серед звільнених військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один із них має серйозне бойове поранення.

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Головне управління розвідки розгромило в'язницю окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та вивело на вільну територію її в'язнів.

Про це повідомили ГУР МО.

Так, у ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п'ятьох громадян України, які перебували в полоні у російських окупантів.

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один із звільнених має серйозне бойове поранення.

Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують необхідне лікування.

Нагадаємо, що Зеленський поставив завдання звільнити усю Україну.