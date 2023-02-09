Украинские военные прибыли в Бельгию, где будут учиться управлять подводными дронами

Группа украинских военнослужащих прибыла в Бельгию для обучения управлению подводными дронами.

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Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Сегодня мы приветствуем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, которые Бельгия передала Украине", - отметила она.

Напомним, Украина и Бельгия в ноябре 2022 года подписали декларацию о поддержке европейской перспективы страны.