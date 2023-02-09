Українські військові прибули до Бельгії, де навчатимуться керувати підводними дронами

Група українських військовослужбовців прибула у Бельгію для навчання управлінню підводними дронами.

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Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні", - зазначила вона.

Нагадаємо, Україна та Бельгія у листопаді 2022 року підписали декларацію про підтримку європейської перспективи країни.