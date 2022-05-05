Устойчивость украинцев в войне с Россией вдохновляет американцев, - Джордж Буш

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43 президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем. Он выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с российским агрессором.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - отметил Джордж Буш.

В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны США.

"Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца", – сказал глава государства.

43 президент США также отметил устойчивость Владимира Зеленского и народа Украины во время противостояния захватчикам.

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоит, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.

Напомним, 3 мая президент США Джозеф Байден призвал Конгресс быстро принять финансирование Украины в размере $33 млрд. для борьбы с российской агрессией.