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Стійкість українців у війні з Росією надихає американців, - Джордж Буш
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з 43 президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем. Він висловив підтримку Володимиру Зеленському та всьому українському народові у боротьбі з російським агресором.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив Джордж Буш.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку США.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця", – сказав глава держави.
43-й президент США також відзначив стійкість Володимира Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.
"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Джордж Буш.
Нагадаємо, 3 травня президент США Джозеф Байден закликав Конгрес швидко ухвалити фінансування України у розмірі $33 млрд для боротьби з російською агресією.