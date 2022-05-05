Стійкість українців у війні з Росією надихає американців, - Джордж Буш

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з 43 президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем. Він висловив підтримку Володимиру Зеленському та всьому українському народові у боротьбі з російським агресором.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив Джордж Буш.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку США.

"Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця", – сказав глава держави.

43-й президент США також відзначив стійкість Володимира Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Джордж Буш.

Нагадаємо, 3 травня президент США Джозеф Байден закликав Конгрес швидко ухвалити фінансування України у розмірі $33 млрд для боротьби з російською агресією.