Уход российских войск из Херсона подорвал доверие к Путину, - ISW

Уход России из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, подрывая доверие к его способности выполнить свои военные обещания.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там отмечают, что российский идеолог Александр Дугин открыто критиковал Путина, которого он называл самодержцем, за то, что он не смог поддержать российскую идеологию, сдав город Херсон.

Дугин сказал, что эта российская идеология определяет ответственность России по защите "российских городов", таких как Херсон, Белгород, Курск, Донецк и Симферополь.

Дугин отметил, что самодержец обязан спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба "короля дождей", ссылаясь на "Золотаю ветвь" Джеймса Фрейзера, где король был убит, потому что он не смог вызвать дождь среди засухи.



"Путину труднее успокоить часть высокоидеологизированного провоенного электората из-за неспособности его военных достичь его максималистских целей свержения украинского правительства и захвата всей Украины. Националистические пропагандисты Путина, такие как Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования выполнить все ихние цели по захвату Украины. Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после капитуляции России в Херсоне", - отмечают в ISW.

Дугин также умалил роль советников Путина в неспособности защитить "русский мир" и отметил, что командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона. Дугин отметил, что самодержец не может исправить это отклонение от идеологии одними публичными выступлениями, отметив, что "больше власть в России не может сдать" и что "предел достигнут". Он также обвинил администрацию президента в отстаивании "фейковой" идеологии из-за страха предать "российской идее".

Там считают, что прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, и громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов. Постоянно растущие сомнения среди крайних российских националистов по поводу преданности Путина российской идеологии уменьшают привлекательность Путина для националистического сообщества.

По информации аналитиков ISW, сторонники "вагнеровцев" и их руководителя Евгения Пригожина крайне недовольны решением Путина и Минобороны вывести войска из Херсона. Они открыто критикуют обоих и тем самым зарабатывают "дополнительные баллы" Пригожину в глазах радикальных приверженцев продолжения войны.

Часть военных блоггеров РФ прямо называет поражение в Херсоне "изменой". Они заявляют, что Кремль постоянно сдает "свои" территории, не спрашивая мнения россиян. Другие подвергают сомнению легитимность заявленного уровня поддержки российской аннексии Херсонской области в размере 87%.

В ISW отмечают, что ранее Пригожин и некоторые милблогеры обсуждали возможность того, что "российское гражданское общество" выступит в защиту страны.

"Отступление российских войск на юге может стать катализатором для увеличения влияния фракции "силовиков" в Кремле, в частности главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, ранее уже выражавшего недовольство действиями военного и политического руководства страны", - констатируют в ISW.

Ранее в ISW отмечали, что освобождение Херсона позволит украинским защитникам продолжать контрнаступление на оккупированные территории Запорожской области.