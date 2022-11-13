Відхід російських військ з Херсона підірвав довіру до Путіна,- ISW

Відхід Росії з міста Херсона розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним, підриваючи довіру до його здатності виконати свої військові обіцянки.

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Там зазначають, що провоєнний російський ідеолог Олександр Дугін відкрито критикував Путіна, якого він називав самодержцем, за те, що він не зміг підтримати російську ідеологію, здавши місто Херсон. Дугін сказав, що ця російська ідеологія визначає відповідальність Росії захищати "російські міста", такі як Херсон, Бєлгород, Курськ, Донецьк і Сімферополь.

Дугін зазначив, що самодержець зобов’язаний врятувати свою націю сам, інакше його чекає доля "короля дощів", посилаючись на "Золоту гілку" Джеймса Фрейзера, де короля було вбито, тому що він не зміг викликати дощ серед посухи.



"Путіну важче заспокоїти частину високоідеологізованих провоєнних електоратів через нездатність його військових досягти його максималістських цілей повалення українського уряду та захоплення всієї України. Націоналістичні пропагандисти Путіна, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повністю виконати їхні цілі в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після капітуляції Росії в Херсоні", - зазначають в ISW.

Дугін також применшив роль радників Путіна в неспроможності захистити "русский мир" і зазначив, що командувач російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін зазначив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, зазначивши, що "більше влада в Росії не може здати" і що "межа досягнута". Він також звинуватив адміністрацію президента у відстоюванні "фейкової" ідеології через страх зрадити "російській ідеї".

Там вважають, що пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, і гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів. Постійно зростаючі сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології зменшують привабливість Путіна для націоналістичної спільноти.

За інформацією аналітиків ISW, прибічники "вагнерівців" та їхнього керівника Євгена Пригожина вкрай незадоволені рішенням Путіна та Міноборони вивести війська з Херсона. Вони відкрито критикують обох і тим самим заробляють "додаткові бали" Прігожину в очах радикальних прихильників продовження війни.

Частина військових блогерів РФ прямо називає поразку в Херсоні "зрадою". Вони заявляють, що Кремль постійно здає "свої" території, не питаючи думки росіян. Інші ставлять під сумнів легітимність заявленого рівня підтримки російської анексії Херсонської області у розмірі 87%.

В ISW наголошують, що раніше Прігожин і деякі мілблогери обговорювали можливість того, що "російське громадянське суспільство" виступить на захист країни.

"Відступ російських військ на півдні може стати каталізатором для збільшення впливу фракції "силовиків" у Кремлі, зокрема ватажка "вагнерівців" Євгєнія Прігожина, який раніше вже висловлював невдоволення діями військового та політичного керівництва країни", - констатують в ISW.

Раніше в ISW наголошували, що звільнення Херсону дозволить українським захисникам продовжувати контрнаступ на окуповані території Запорізької області.