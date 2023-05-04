В Берлине произошла утечка секретной информации о визите Зеленского

Полиция проводит проверку в связи с репортажем в СМИ об ожидаемом визите президента Украины в Германию. В материале приводятся конфиденциальные детали полицейской операции по этому визиту.

Об этом сообщает DW .

Полиция Берлина начала расследование по подозрению в разглашении тайны.

Накануне в одной из ежедневных берлинских газет появилась статья, в которой приводятся слова некоего сотрудника берлинской полиции.

"В этом материале содержатся конфиденциальные детали об операции, которая находится на стадии планирования. Я считаю неприемлемым то, что, если верить статье, один-единственный полицейский способен таким позорным способом навредить репутации берлинской полиции как в национальном, так и в международном масштабе", – заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.

По ее словам, полиция официально никогда не предоставляла информацию, которая может поставить под угрозу государственный визит.

Отмечается, что Владимир Зеленский, возможно, в середине мая впервые после начала российского вторжения в Украину посетит Берлин. Накануне берлинская полиция неожиданно подтвердила, что она принимает все меры предосторожности для такого визита 13 - 14 мая.

На 14 мая запланировано вручение Зеленскому Премии имени Карла Великого, в церемонии должен принять участие и канцлер ФРГ Олаф Шольц, но будет ли Зеленский лично присутствовать на вручении премии, пока официально не подтверждено.

Берлинская полиция подтвердила планы поездки Зеленского в ответ на запрос о информации в статье берлинской газеты B.Z. Агентство dpa отмечает, что это необычное явление, поскольку информация о визитах Зеленского обычно всегда хранится в тайне до последней минуты.

Отметим, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского. Такова была его реакция на взрывы в районе Кремля в ночь на среду, 3 мая.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Гааге заявил, что "все хотят видеть здесь другого Владимира", имея в виду российского диктатора Путина. Он также призвал к созданию международного трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.