В Берліні стався виток секретної інформації щодо візиту Зеленського

Поліція проводить перевірку у зв'язку з репортажем у ЗМІ про очікуваний візит президента України до Німеччини. У матеріалі наводяться конфіденційні деталі поліцейської операції у зв'язку з цим візитом.

Про це повідомляє DW.

Поліція Берліна почала розслідування за підозрою в розголошенні таємниці.

Напередодні в одній із берлінських щоденних газет з'явилася стаття, в якій наводяться слова якогось співробітника берлінської поліції.

"У цьому матеріалі містяться конфіденційні деталі про операцію, яка перебуває на стадії планування. Я вважаю неприйнятним те, що, якщо вірити статті, один єдиний поліцейський здатний у такий ганебний спосіб нашкодити репутації берлінської поліції як у національному, так і в міжнародному масштабі", - заявила глава поліції Берліна Барбара Словік.

За її словами, поліція офіційно ніколи не надавала інформації, яка може поставити під загрозу державний візит.

Зазначається, що Володимир Зеленський, можливо, у середині травня вперше після початку російського вторгнення в Україну відвідає Берлін. Напередодні берлінська поліція несподівано підтвердила, що вона вживає всіх запобіжних заходів для такого візиту 13 - 14 травня.

На 14 травня заплановано вручення Зеленському Премії імені Карла Великого, у церемонії має взяти участь і канцлер ФРН Олаф Шольц, але чи буде Зеленський особисто присутнім на врученні премії, поки офіційно не підтверджено.

Берлінська поліція підтвердила плани поїздки Зеленського у відповідь на запит щодо інформації у статті берлінської газети B.Z. Агентство dpa зазначає, що це незвичайне явище, оскільки інформація про візити Зеленського зазвичай завжди зберігається в таємниці до останньої хвилини.

Зазначимо, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про необхідність фізичного усунення президента Зеленського. Такою була його реакція на вибухи в районі Кремля в ніч на середу, 3 травня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в ході виступу в Гаазі заявив, що "всі хочуть бачити тут іншого Володимира", маючи на увазі російського диктатора Путіна. Він також закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.