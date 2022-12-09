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В ближайшие недели Украина получит зенитные установки и ракеты для ПВО - премьер Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели Украине передадут зенитное оружие и ракеты противовоздушной обороны.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства по результатам телефонного разговора премьера Британии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Информируя о новых поставках летального оружия, премьер сказал, что в ближайшие недели поступит больше зенитного оружия и ракет противовоздушной обороны малой дальности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Сунак и Зеленский обсуждали состояние поврежденной в ходе войны украинской инфраструктуры, а президент Украины поблагодарил британского премьера за помощь в восстановлении энергоснабжения и электрогенераторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским 19 ноября заявил, что Украина получит от Великобритании новый пакет военной противовоздушной помощи, включающий 120 специальных зенитных установок и технологий для противодействия БПЛА.