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В Буркина-Фасо свергли власть второй раз за год
Армия Буркина-Фасо (страна в Западной Африке) взяла под контроль государственное телевидение, после чего сообщила, что военные устранили переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу, распустили правительство и приостановили действие конституции и переходного устава. Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении, зачитанном на национальном телевидении, капитан Ибрагим Траоре сказал, что группа офицеров решила устранить Дамибу из-за его неспособности справиться с обострением исламистского восстания. Он объявил, что границы страны закрыты на неопределенный срок, и что вся политическая и общественная деятельность приостановлена.
Таким образом, в стране произошел второй государственный переворот за последние восемь месяцев. Дамибу пришел к власти в январе 2022 года – также в результате военного переворота, свергнув демократически избранного президента Роха Марка Каборе.
Получив власть, Дамиби обещал сделать страну более безопасной, но не смог этого сделать. Уровень преступности в Буркина-Фасо стремительно рос.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Солдаты во время речи по телевидению пообещали международному сообществу, что они понимают свои обязательства, и призвали буркинцев "мирно заниматься своими делами".
На фоне растущей неопределенности ООН выразила обеспокоенность и призвала к спокойствию.
Январский переворот в Буркина-Фасо произошел после подобных захватов в Мали и Гвинее, что усилило опасения сворачивания демократии в Западной Африке. Ни одна из "новых властей" не назвала даты новых выборов, хотя накануне Дамиба заявил, что переходный период в Буркина-Фасо продлится еще почти два года.