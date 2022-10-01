У Буркіна-Фасо повалили владу вдруге за рік

Армія Буркіна-Фасо (країна в Західній Африці) взяла під контроль державне телебачення, через яке повідомила, що військові усунули перехідного президента підполковника Поля-Анрі Дамібу, розпустили уряд і призупинили дію конституції та перехідного статуту. Про це повідомляє The Guardian.

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У заяві, зачитаній на національному телебаченні, капітан Ібрагім Траоре сказав, що група офіцерів вирішила усунути Дамібу через його нездатність впоратися із загостренням ісламістського повстання. Він оголосив, що кордони країни закриті на невизначений термін і що вся політична та громадська діяльність призупинена.

Таким чином в країні відбувся другий державний переворот за останні вісім місяців. Дамібу прийшов до влади у січні 2022 року – також унаслідок військового перевороту, скинувши демократично обраного президента Роха Марка Каборе.

Отримавши владу, Дамібі обіцяв зробити країну більш безпечною, але не зміг цього зробити. Рівень злочинності в Буркіна-Фасо стрімко зростав.

Солдати під час промови на телебаченні пообіцяли міжнародній спільноті, що вони розуміють свої зобов’язання, і закликали буркінців "мирно займатися своїми справами".

На тлі зростаючої невизначеності ООН висловила стурбованість і закликала до спокою.

Січневий переворот у Буркіна-Фасо відбувся після подібних захоплень у Малі та Гвінеї, що посилило побоювання згортання демократії в Західній Африці. Жодна з "нових влад" не назвала дати нових виборів, хоча напередодні Даміба заявив, що перехідний період у Буркіна-Фасо триватиме ще майже два роки.