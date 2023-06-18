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В ЕС отреагировали на намерения РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Украины
Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре так называемые "местные выборы" на временно оккупированных территориях Украины и назвал это бесполезным делом.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.
В ЕС считают очередным нарушением международного права решение Центральной избирательной комиссии РФ провести в сентябре "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.
"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В нем подчеркивается, что такие действия нарушают Устав ООН, ведь у страны-агрессора РФ нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины.
"Россия, ее политическое руководство и все, кто вовлечены в организацию этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих противоправных действий", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины и требует, чтобы Россия вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Как заявили в ЦИК Украины, принятие Центральной избирательной комиссией России 15 июня постановлений о проведении на оккупированных ею территориях Украины "выборов депутатов законодательного собрания и представительного собрания муниципальных образований" лишь подтверждает преступные действия РФ.
В ЦИК верят, что уже в ближайшее время украинские военные освободят все оккупированные территории и демократические выборы будут проведены по всей Украине.