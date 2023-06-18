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В ЕС отреагировали на намерения РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Украины

В ЕС отреагировали на намерения РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Украины
Центральная избирательная комиссия РФ назначила проведение так называемых выборов во временно оккупированных областях Украины на 10 сентября 2023 года

Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре так называемые "местные выборы" на временно оккупированных территориях Украины и назвал это бесполезным делом.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.

В ЕС считают очередным нарушением международного права решение Центральной избирательной комиссии РФ провести в сентябре "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что такие действия нарушают Устав ООН, ведь у страны-агрессора РФ нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто вовлечены в организацию этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих противоправных действий", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины и требует, чтобы Россия вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как заявили в ЦИК Украины, принятие Центральной избирательной комиссией России 15 июня постановлений о проведении на оккупированных ею территориях Украины "выборов депутатов законодательного собрания и представительного собрания муниципальных образований" лишь подтверждает преступные действия РФ.

В ЦИК верят, что уже в ближайшее время украинские военные освободят все оккупированные территории и демократические выборы будут проведены по всей Украине.

Автор:
Светлана Манько