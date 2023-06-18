В ЄС відреагували на наміри РФ провести "вибори" на окупованих територіях України

Європейський Союз засудив намір Росії провести у вересні так звані "місцеві вибори" на тимчасово окупованих територіях України і назвав це марною справою.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

В ЄС вважають, черговим порушенням міжнародного права рішення Центральної виборчої комісії РФ провести у вересні "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

"Це чергова марна спроба Росії удати легітимізацію свого незаконного військового контролю та спроби анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у заяві.

У ній підкреслюється, що такі дії порушують Статут ООН, адже у країни-агресора РФ немає законних підстав для будь-яких подібних дій на території України.

"Росія, її політичне керівництво та всі, хто залучені до організації цих так званих виборів, відповідатимуть за наслідки своїх протиправних діянь", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України та вимагає, щоб Росія вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як заявили у ЦВК України, прийняття Центральною виборчою комісією Росії 15 червня постанов про проведення на окупованих нею територіях України "виборів депутатів законодавчих зборів і представницьких зборів муніципальних утворень" лише підтверджує злочинні дії РФ.

У ЦВК вірять, що "вже найближчим часом" українські військові звільнять усі окуповані території і демократичні вибори буде проведено по всій Україні.