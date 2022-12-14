В Европарламенте наградили Украину премией Сахарова: кто представлял страну

В Европейском парламенте 14 декабря вручили представителям Украины премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Как отмечается в сообщении пресс-службы Европарламента, награду вручила председатель ЕП Роберта Метсола.

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"Послание из Европы было четким: мы поддерживаем Украину. Мы не будем отводить взгляд. Украинский народ ведет не только войну за независимость, но и войну за ценности. Ценности, которые лежат в основе нашей жизни в Европейском союзе и которые мы уже давно имеем возможность считать само собой разумеющимися каждый день", - сказала она.

В ходе церемонии также выступил по видеосвязи и украинский президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать международный трибунал для привлечения к ответственности за преступления, совершенные Россией.

"Мы должны действовать сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и не допустить повторения агрессии. Это будет самая эффективная защита свободы, прав человека, верховенства закона и других общих ценностей, воплощенных, в частности, в этой награде Европарламента", - заявил он после минуты молчания в память всех украинцев, как военных, так и мирных жителей, погибших в ходе войны.

Сообщается, что на церемонии присутствовали руководительница организации "Центр гражданских свобод" (один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года) Александра Матвийчук, основательница эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, мэр Мелитополя Иван Федоров, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Чекрыгин и Станислав Куликовский и член движения гражданского сопротивления на оккупированных территориях "Желтая лента" Ярослав Божко.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба самого президента, в своей речи он также призвал Европарламент поддержать признание Голодомора геноцидом украинского народа в ходе голосования, запланированного на 15 декабря.

Вручение премии Сахарова народу Украины на церемонии в Страсбурге поприветствовал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Украинский народ мужественно защищает свою свободу и право на существование как украинцев в своей суверенной стране. Они защищают и борются за те самые общие универсальные ценности, на которых построена Европа. Своим героическим и мужественным сопротивлением агрессивной войне с Россией они платят за свободу самую высокую цену", - указал он.

По словам главы европейской дипломатии, этой премией ЕС воздает должное достоинству и стойкости украинцев, которые были продемонстрированы в последние месяцы.

"Европейский союз твердо стоит на стороне Украины и украинского народа. Мы будем продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - подчеркнул Боррель.

Напомним, что данная премия была присуждена Зеленскому и народу Украины 19 октября. Премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека.