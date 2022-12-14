У Європарламенті нагородили Україну премією Сахарова: хто представляв країну

У Європейському парламенті 14 грудня представникам України було вручено премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Як зазначається у повідомленні прес-служби Європарламенту, нагороду вручила голова ЄП Роберта Метсола.

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"Послання з Європи було чітким: ми підтримуємо Україну. Ми не будемо відводити погляд. Український народ веде не лише війну за незалежність, а й війну за цінності. Цінності, що лежать в основі нашого життя в Європейському союзі і які ми вже давно маємо можливість вважати само собою зрозумілими щодня", - сказала вона.

Під час церемонії також виступив по відеозв'язку і український президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності за злочини, вчинені Росією.

"Ми повинні діяти зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв'язав, і не допустити повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства закону та інших спільних цінностей, втілених, зокрема, у цій нагороді Європарламенту", - заявив він після хвилини мовчання на згадку про всіх українців, як військових, так і мирних жителів, які загинули під час війни.

Повідомляється, що на церемонії були присутні керівниця організації "Центр громадянських свобод" (один з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року) Олександра Матвійчук, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри" Юлія Паєвська, мер Мелітополя Іван Федоров, представники Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Чекригін та Станіслав Куликовський та член руху цивільного опору на окупованих територіях "Жовта стрічка" Ярослав Божко.

У свою чергу, як повідомляє прес-служба самого президента, він також закликав Європарламент підтримати визнання Голодомору геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на 15 грудня.

Вручення премії Сахарова народу України на церемонії у Страсбурзі привітав і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Український народ мужньо захищає свою свободу та право на існування як українців у своїй суверенній країні. Вони захищають і борються за ті самі спільні універсальні цінності, на яких побудована Європа. Своїм героїчним та мужнім опором агресивній війні з Росією вони платять за свободу найвищу ціну", - вказав він.

За словами голови європейської дипломатії, цією премією ЄС віддає належне гідності та стійкості українців, які були продемонстровані в останні місяці.

"Європейський союз твердо стоїть на боці України та українського народу. Ми продовжуватимемо надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, що ця премія була присуджена Зеленському та народу України 19 жовтня. Премію було засновано Європарламентом у 1988 році та названо на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. Премія вручається особам, які зробили винятковий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини.